Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice è diventata mamma! (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fiocco azzurro per un altro volto di Uomini e Donne! Dopo la nascita di Paolo, il bimbo di Nicole Mazzocato, LarisaPop, ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, è diventata mamma di un bel maschietto! Il piccolo è nato il 13 agosto. La notizia è stata data dopo qualche giorno dalla stessa Larisa, con un dolcissimo post su Instagram: 3-08-2022 arrivi tu? un amore cosi? grande ed inspiegabile. Pura magia. Benvenuto al mondo baby L. Mamma e papa? ti amano immensamente. @fabelfan Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Larisa Pop (@poplarissa) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fiocco azzurro per un altro volto di! Dopo la nascita di Paolo, il bimbo di Nicole Mazzocato, LarisaPop, exdel dating show di Maria De Filippi, èmamma di un bel maschietto! Il piccolo è nato il 13 agosto. La notizia è stata data dopo qualche giorno dalla stessa Larisa, con un dolcissimo post su Instagram: 3-08-2022 arrivi tu? un amore cosi? grande ed inspiegabile. Pura magia. Benvenuto al mondo baby L. Mamma e papa? ti amano immensamente. @fabelfan Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Larisa Pop (@poplarissa) L'articolo proviene da Isa e Chia.

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - ciropellegrino : Queste donne e questi uomini hanno fornito un pasto a chi non può permetterselo anche a #Ferragosto. È la Mensa de… - trash_italiano : Il prossimo countdown è per il 19 settembre, quando inizierà Uomini e Donne. - OnlyHipStarr : RT @sonopazzaa: guarda caso l'empatia è sempre per gli uomini che perdono il lavoro e MAI per le donne che queste molestie le ricevono quot… - ResiannaM : RT @sonopazzaa: guarda caso l'empatia è sempre per gli uomini che perdono il lavoro e MAI per le donne che queste molestie le ricevono quot… -