Uno studio italiano ha coinvolto oltre 600 donne e circa 2000 embrioni nella prima settimana dalla fecondazione (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'intelligenza artificiale (AI) aiuterà tante donne a diventare mamme, perché ottimizza i risultati delle procedure di fecondazione assistita e migliora la scelta degli embrioni da impiantare: lo ha dimostrato uno studio italiano presentato all'ultimo congresso della Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE), che ha coinvolto oltre 600 donne e circa 2000 embrioni nella prima settimana dalla fecondazione.

