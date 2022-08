Una seconda persona in Italia potrà accedere al suicidio assistito (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'Agenzia sanitaria delle Marche ha dato via libera a farmaco e modalità di somministrazione per “Antonio”, paziente tetraplegico dal 2014, dopo un percorso legale e burocratico di quasi due anni Leggi su wired (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'Agenzia sanitaria delle Marche ha dato via libera a farmaco e modalità di somministrazione per “Antonio”, paziente tetraplegico dal 2014, dopo un percorso legale e burocratico di quasi due anni

damore_marco : #VeronaNapoli “Non c’è mai una seconda occasione per fare una buona impressione la prima volta” (O.W.) - davidallegranti : Domanda: era una recita allora (a maggio di quest'anno) o è una recita oggi? Propendo per la seconda ipotesi. - breveinutile : @CarloF0554ti Diciamo che è stata eletta in Parlamento Europeo con il PD e poi ha subito lasciato il partito. Darle… - inthemoodforv : no raga qua bisogna congelare tutto per un anno e mezzo perché una seconda stagione senza lee junho con qualche esc… - 10k_scale : albi che torna a saremo o arriva primo o arriva ultimo una seconda volta altrimenti non lo accetto -