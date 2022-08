Una birra al fronte: il trailer del film con Zac Efron e Russell Crowe (Di mercoledì 17 agosto 2022) Zac Efron e Russell Crowe sono i protagonisti del nuovo film Una birra al fronte, di cui Apple ha condiviso il trailer. Una birra al fronte è la nuova commedia in arrivo su Apple TV+ con star Zec Efron e Russell Crowe, di cui è stato condiviso il trailer, in arrivo il 30 settembre in streaming. Nel video si vede quello che accade quando un giovane decide di dare il proprio sostegno ai miliari americani in Vietnam portando delle birre ai militari, situazione che porta a situazioni pericolose, emozionanti e anche divertenti. Il film Una birra al fronte racconta gli eventi iniziati per mostrare il suo sostegno agli amici ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 agosto 2022) Zacsono i protagonisti del nuovoUnaal, di cui Apple ha condiviso il. Unaalè la nuova commedia in arrivo su Apple TV+ con star Zec, di cui è stato condiviso il, in arrivo il 30 settembre in streaming. Nel video si vede quello che accade quando un giovane decide di dare il proprio sostegno ai miliari americani in Vietnam portando delle birre ai militari, situazione che porta a situazioni pericolose, emozionanti e anche divertenti. IlUnaalracconta gli eventi iniziati per mostrare il suo sostegno agli amici ...

