Un pensionato di 82 anni ha trovato e restituito uno zaino con 600 euro

AGI - È stato guardato come fosse un 'marziano' Renato, 82enne romano che si è presentato al commissariato di polizia di Tivoli - Guidonia con uno zaino contenente, oltre ad effetti personali, un telefonino, documenti, carte di credito e 600 euro. Il tutto era stato smarrito nella serata di ieri nel centro storico di Tivoli da una signora che, informata del ritrovamento, ha ringraziato il pensionato.

