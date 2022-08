Un Ferragosto che gli italiani ricorderanno a lungo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Cosa fatta capo ha e così sta succedendo anche per la ricorrenza dell’assunzione della Madonna in cielo. Essa, come è noto, cade appunto in contemporanea con il laico Ferragosto. Chi avesse in quel giorno non tenuto conto che bisogna evitare sempre di mettere nello stesso contenitore sacro e profano, sarà rimasto come minimo gelato.Tanto solo per aver attinto dall’ informazione ricevuta via etere l’altro lato del di di festa, quello prosaico. Tanto perchè il 16 agosto i quotidiani normalmente non sono in edicola. Le stesse notizie, seppure trasmesse con la leggerezza che il periodo feriale richiede, hanno trasferito agli italiani una quantità sufficiente di angoscia da fare andare di traverso quel minimo di relax che si erano appena concesso. I dati socioeconomici confluiti al Viminale e resi noti durante il tradizionale Incontro al vertice dei ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 agosto 2022) Cosa fatta capo ha e così sta succedendo anche per la ricorrenza dell’assunzione della Madonna in cielo. Essa, come è noto, cade appunto in contemporanea con il laico. Chi avesse in quel giorno non tenuto conto che bisogna evitare sempre di mettere nello stesso contenitore sacro e profano, sarà rimasto come minimo gelato.Tanto solo per aver attinto dall’ informazione ricevuta via etere l’altro lato del di di festa, quello prosaico. Tanto perchè il 16 agosto i quotidiani normalmente non sono in edicola. Le stesse notizie, seppure trasmesse con la leggerezza che il periodo feriale richiede, hanno trasferito agliuna quantità sufficiente di angoscia da fare andare di traverso quel minimo di relax che si erano appena concesso. I dati socioeconomici confluiti al Viminale e resi noti durante il tradizionale Incontro al vertice dei ...

