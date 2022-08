Un Altro Domani, anticipazioni del 17 agosto: il mistero di Mia Yaco (Di mercoledì 17 agosto 2022) il Nel pomeriggio di Canale 5, Un Altro Domani, in onda oggi 17 agosto con il 53esimo episodio della prima stagione, a partire dalle 15:40 la soap che vede protagoniste Julia e la nonna Carmen Un Altro Domani in onda oggi 17 agosto il 53esimo episodio Julia e i suoi collaboratori cercano di capire chi si nasconda dietro la fantomatica Mia Yaco, la donna che ha fatto un grosso ordine di mobili in bottega. Ma, per quanto facciano, continuano a brancolare nel buio e devono darsi un gran da fare per rispettare la consegna. Cloe è confusa sui suoi sentimenti per Ribero e lo evita. Maria la invita a parlare con lui. Il sentimento fra Carmen e Kiros cresce, ma la ragazza si rende conto di quanto sia pericoloso, viste le rigide leggi locali. E teme per Kiros, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022) il Nel pomeriggio di Canale 5, Un, in onda oggi 17con il 53esimo episodio della prima stagione, a partire dalle 15:40 la soap che vede protagoniste Julia e la nonna Carmen Unin onda oggi 17il 53esimo episodio Julia e i suoi collaboratori cercano di capire chi si nasconda dietro la fantomatica Mia, la donna che ha fatto un grosso ordine di mobili in bottega. Ma, per quanto facciano, continuano a brancolare nel buio e devono darsi un gran da fare per rispettare la consegna. Cloe è confusa sui suoi sentimenti per Ribero e lo evita. Maria la invita a parlare con lui. Il sentimento fra Carmen e Kiros cresce, ma la ragazza si rende conto di quanto sia pericoloso, viste le rigide leggi locali. E teme per Kiros, ...

GianlucaVasto : 2a puntata: #Rosatellum Se sei missino vecchio stampo, non modello Terracina, per intenderci, e all'uninominale avr… - GiovaAlbanese : #Pellegrini verso l'#Eintracht: prestito secco, domani le visite. La #Juventus - al momento - non avrebbe intenzion… - LucaBizzarri : @GuidoCrosetto Però questa cosa 'non faccio più politica' è un pochino paracula. La fai eccome. Pure in maniera eff… - Federic01996 : RT @Cihaccai: Personaggi preferiti delle soap di C5: 1) Beautiful: Thomas 2) Una Vita: Genoveva 3) Terra Amara: Yilmaz 4) Un Altro Domani:… - Federic01996 : @Cihaccai Personaggi preferiti delle soap di C5: 1) Beautiful: Brooke 2) Una Vita: Genoveva 3) Terra Amara: Zuleyh… -