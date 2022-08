ULTIM’ORA – Tutto fatto, c’è la notizia sul nuovo acquisto: succederà domani! (Di mercoledì 17 agosto 2022) Altro colpo per il Napoli in entrata, questa volta a centrocampo. Con la partenza in vista di Fabian Ruiz in direzione Parigi, la squadra azzurra ha deciso di puntare Tutto su Tanguy Ndombele del Tottenham dopo il raffreddamento della pista Barak. Un giocatore voluto fortemente dal tecnico Luciano Spalletti, che lo potrà avere a disposizione già con la partita con il Monza. Tutto fatto per il classe ’96, che dovrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito oneroso pari a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 30. (Getty Images)Fissate le visite mediche di Ndombele Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, le visite mediche sono state già fissate: il giocatore sarà domani a Villa Stuart per effettuare tutti i controlli di rito. Se ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Altro colpo per il Napoli in entrata, questa volta a centrocampo. Con la partenza in vista di Fabian Ruiz in direzione Parigi, la squadra azzurra ha deciso di puntaresu Tanguy Ndombele del Tottenham dopo il raffreddamento della pista Barak. Un giocatore voluto fortemente dal tecnico Luciano Spalletti, che lo potrà avere a disposizione già con la partita con il Monza.per il classe ’96, che dovrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito oneroso pari a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 30. (Getty Images)Fissate le visite mediche di Ndombele Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, le visite mediche sono state già fissate: il giocatore sarà domani a Villa Stuart per effettuare tutti i controlli di rito. Se ...

