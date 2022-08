Ultim’ora – Ndombelè è del Napoli: è fatta, domani le visite mediche (Di mercoledì 17 agosto 2022) É fatta per Ndombelè al Napoli ! La trattativa tra il Tottenham e il Napoli per Ndombele è ormai chiusa. Ecco quanto scrive Gianluca di Marzio sul proprio sito ufficiale: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 17 agosto 2022) Éperal! La trattativa tra il Tottenham e ilper Ndombele è ormai chiusa. Ecco quanto scrive Gianluca di Marzio sul proprio sito ufficiale: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Repubblica - Accordo Napoli - Tottenham per Ndombele: riscatto in caso di piazzamento Champions, le cifre! Calciomercato Napoli - Arrivano novità dell'ultim'ora dall'edizione online di Repubblica riguardo Ndombele nel mirino del Napoli in caso di addio di Fabian Ruiz