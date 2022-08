Ultime Notizie – Nba, LeBron James rinnova contratto con i Lakers: è record (Di mercoledì 17 agosto 2022) LeBron James, 37 anni, prolunga il contratto con i Los Angeles Lakers per altre 2 stagioni. La star e la franchigia gialloviola hanno raggiunto un’intesa che prevede anche un’opzione che James può esercitare per estendere l’accordo al 2024-2025. Il nuovo contratto prevede un ingaggio di 97,1 milioni per il prossimo biennio. Nella stagione 2022-2023, James guadagnerà 46,7 milioni. Le cifre consentono a James di incamerare in totale 532 milioni ‘garantiti’ dall’inizio della carriera: nessun giocatore nella storia Nba ha mai guadagnato tanto. Il ‘Prescelto’ non gode di una clausola che gli consentirebbe di opporsi ad una trade. In caso di cessione, però, l’ingaggio di James potrebbe aumentare del 15%. Adnkronos, ENTD, Get The ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 17 agosto 2022), 37 anni, prolunga ilcon i Los Angelesper altre 2 stagioni. La star e la franchigia gialloviola hanno raggiunto un’intesa che prevede anche un’opzione chepuò esercitare per estendere l’accordo al 2024-2025. Il nuovoprevede un ingaggio di 97,1 milioni per il prossimo biennio. Nella stagione 2022-2023,guadagnerà 46,7 milioni. Le cifre consentono adi incamerare in totale 532 milioni ‘garantiti’ dall’inizio della carriera: nessun giocatore nella storia Nba ha mai guadagnato tanto. Il ‘Prescelto’ non gode di una clausola che gli consentirebbe di opporsi ad una trade. In caso di cessione, però, l’ingaggio dipotrebbe aumentare del 15%. Adnkronos, ENTD, Get The ...

