Ultime Notizie – Elezioni 2022, Lopalco: “Mia candidatura? Non ne ho notizia” (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Non ho Notizie sulla mia candidatura alle Elezioni politiche. Per quanto ne so, non si è ancora concretizzata”. A dirlo all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento che ha già avuto in Puglia, nel recente passato, un’esperienza diretta con la politica come assessore alla Sanità della Giunta Emiliano. “Prima della crisi di Governo – spiega – avevo aderito ad Articolo 1 e al progetto politico di Roberto Speranza. Quando si aperta la crisi la segreteria regionale di Art 1 ha fatto il mio nome come proposta di candidatura. Tutto qui. Da allora non ho sentito più nessuno”. Lopalco,** ‘Da assessore alla sanità pugliese ho imparato che far valere competenze è impresa difficile’ “I tecnici in politica servono, nel senso che chi si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Non hosulla miaallepolitiche. Per quanto ne so, non si è ancora concretizzata”. A dirlo all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all’Università del Salento che ha già avuto in Puglia, nel recente passato, un’esperienza diretta con la politica come assessore alla Sanità della Giunta Emiliano. “Prima della crisi di Governo – spiega – avevo aderito ad Articolo 1 e al progetto politico di Roberto Speranza. Quando si aperta la crisi la segreteria regionale di Art 1 ha fatto il mio nome come proposta di. Tutto qui. Da allora non ho sentito più nessuno”.,** ‘Da assessore alla sanità pugliese ho imparato che far valere competenze è impresa difficile’ “I tecnici in politica servono, nel senso che chi si ...

GoalItalia : Richieste di #Rabiot troppo alte ? Il Manchester United si allontana ?? [?? @romeoagresti] - Corriere : Tremonti, Terzi di Sant’Agata, Nordio: ecco i primi candidati di Fratelli d’Italia - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Profilo3Marco : RT @agorarai: La nostra @FraHammers, come sempre tra i palazzi della politica, ci aggiorna con le ultime notizie sul fronte dei partiti in… - maury2762 : ...in modo particolare i suoi di processi ??!! Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Berlusconi: 'Basta proces… -