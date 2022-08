Ultime Notizie – Da gennaio ad oggi 1.820 chiamate a Telefono rosa, il 25% in estate (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sono state 1820 le chiamate ricevute da Telefono rosa da gennaio ad oggi, 746 relative a casi di violenza. Sono i dati che l’associazione a tutela delle donne ha fornito all’Adnkronos. Le donne seguite dalle avvocate penaliste e civiliste del Telefono rosa sono 523, quelle seguite dalle psicologhe 536. E il 25% delle donne che si sono rivolte all’associazione durante il 2022, lo hanno fatto nei mesi di giugno, luglio e agosto. “Nel periodo estivo si creano infatti le condizioni per l’aumento di casi di violenza sulle donne. Allentandosi infatti i contatti con il mondo esterno, amici, familiari e/o colleghi – spiega all’Adnkronos Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente di Telefono rosa – diventa molto più difficile manifestare il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sono state 1820 lericevute dadaad, 746 relative a casi di violenza. Sono i dati che l’associazione a tutela delle donne ha fornito all’Adnkronos. Le donne seguite dalle avvocate penaliste e civiliste delsono 523, quelle seguite dalle psicologhe 536. E il 25% delle donne che si sono rivolte all’associazione durante il 2022, lo hanno fatto nei mesi di giugno, luglio e agosto. “Nel periodo estivo si creano infatti le condizioni per l’aumento di casi di violenza sulle donne. Allentandosi infatti i contatti con il mondo esterno, amici, familiari e/o colleghi – spiega all’Adnkronos Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente di– diventa molto più difficile manifestare il ...

GoalItalia : Richieste di #Rabiot troppo alte ? Il Manchester United si allontana ?? [?? @romeoagresti] - Corriere : Tremonti, Terzi di Sant’Agata, Nordio: ecco i primi candidati di Fratelli d’Italia - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - spinnakerkr : RT @matt1news: LUCIA AZZOLINA, MRS. BANCHI A ROTELLE PER CAPIRCI, CANDIDATA NEL PD. (ULTIME NOTIZIE) - junews24com : Depay Juve: i bianconeri sperano di averlo per questa data. Ultimissime - -