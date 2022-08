Ultime Notizie – Covid | Oms | “Inaccettabili 15mila morti in 7 giorni”

(Di mercoledì 17 agosto 2022) “Nelle4 settimane, i decessi pernel mondo sono aumentati del 35%. Solo nell’ultima settimanapersone hanno perso la vita: 15.000in una settimana sono assolutamente, quando abbiamo tutti gli strumenti per prevenire l’infezione e salvare vite. Siamo tutti stanchi di questo virus e della pandemia. Ma il virus non si è stancato di noi”. Così il direttore generale dell’Oms Tedros Ghebreyesus, che durante la conferenza stampa a Ginevra ha posto l’attenzione sul numero di vittime di-19, globalmente ancora alto. “Si parla molto di imparare a convivere con questo virus – prosegue Tedros – ma non possiamo convivere con 15.000a settimana. Non possiamo convivere con ricoveri e decessi crescenti, non possiamo convivere con ...

Agenzia_Ansa : Sensibile calo della benzina nelle ultime due settimane a 1,770 euro al litro #ANSA - Agenzia_Ansa : DATI COVID | 128 morti e 36.265 positivi nelle ultime 24 ore. Tasso al 15,8% #ANSA - Corriere : Tremonti, Terzi di Sant’Agata, Nordio: ecco i primi candidati di Fratelli d’Italia - tabarro63 : RT @DomaniGiornale: «Probabilmente è rimasto al 2014 poveretto, siamo nel 2022». Matteo #Renzi pubblica un video sui suoi account social pe… - DomaniGiornale : «Probabilmente è rimasto al 2014 poveretto, siamo nel 2022». Matteo #Renzi pubblica un video sui suoi account socia… -

Il Sole 24 ORE

Gli investitori, ora, si aspettano una Fed meno aggressiva sui tassi: a settembre, l'aumento potrebbe essere 'solo' di 50 punti e non di 75, come deciso alledue riunioni. Segnali di un ...Nellequattro settimane i morti a causa del Covid sono aumentati del 35% . Solo nell'ultima settimana, 15.000 persone in tutto il mondo sono decedute. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 36.265 nuovi casi e 128 morti Poco prima di mezzogiorno l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Cridola, poiché mentre percorreva con tre amici il viaz che da Montesel conduce a Forcella Scodavacca un ...I podcast sono un ottimo modo per godersi i contenuti audio, al punto da aver conquistato tantissimi italiani. Si possono ascoltare mentre si guida, si - ParmaPress24 ...