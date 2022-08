Ultime Notizie – Covid oggi Italia | ricoveri ancora in calo | -13 | 7% in 7 giorni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Rallentala curva dei. Il numero complessivo dei pazienti presenti negli ospedali, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, in una settimana è calato del 13,7%. È quanto emerge dal report del 16 agosto della Fiaso, la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere, sugli ospedali sentinella aderenti alla propria rete. Prosegue dunque per la seconda settimana di seguito la riduzione dei ricoverati: nella rilevazione del 9 agosto era stato registrato unnetto del 20%, si legge nel rapporto Fiaso. In particolare, sono diminuiti in misura maggiore i pazienti nei repartiordinari, -13,8%, rispetto alle terapie intensive che hanno ridotto i posti letto occupati del 10,8%. Si tratta, tuttavia, per quanto riguarda le rianimazioni ...