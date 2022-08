Udienza generale, Papa Francesco | Ecco cosa salverà la famiglia (Di mercoledì 17 agosto 2022) All’Udienza generale, tenuta in Aula Paolo VI, il Papa invita a ciò che è di fondamentale importanza per il futuro della famiglia umana. Papa Francesco affronta il tema dell’«Antico dei giorni» nella profezia di Daniele. Il sogno di Daniele, spiega Francesco, contiene l’evocazione di «una visione di Dio misteriosa e al tempo stesso splendente. Essa L'articolo Udienza generale, Papa Francesco Ecco cosa salverà la famiglia proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 17 agosto 2022) All’, tenuta in Aula Paolo VI, ilinvita a ciò che è di fondamentale importanza per il futuro dellaumana.affronta il tema dell’«Antico dei giorni» nella profezia di Daniele. Il sogno di Daniele, spiega, contiene l’evocazione di «una visione di Dio misteriosa e al tempo stesso splendente. Essa L'articololaproviene da La Luce di Maria.

