Udienza Generale 17 agosto, Papa Francesco spiega l'importanza del legame tra anziani e bambini (Di mercoledì 17 agosto 2022) All'Udienza Generale Papa Francesco torna ancora sul tema della vecchiaia. In questo contesto un'attenzione speciale all'importanza del legame tra bambini e anziani, che il Santo Padre definisce una vera e propria "alleanza". Alleanza tra generazioni considerata tra le più solide e credibili, perché carica dell'esperienza che solo chi sta attraversando la terza età può vantare. Un gesto 'iconico' conclude l'Udienza Generale di mercoledì 17 agosto: un bambino si dirige verso Papa Francesco e resta insieme a lui fino al termine della catechesi. Un momento che rafforza il messaggio contenuto nelle parole del Santo Padre che, anche in questa occasione, torna sul tema della ...

