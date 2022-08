Ucraina | partite altre 4 navi con cereali dai porti di Odessa e Chernomorsk | Missili russi contro l' Università di Mykolaiv

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Mosca firma un contratto per i superSarmat. Fonti Kiev: un'unitàd'élite dietro l'attacco in Crimea. L'ambasciatore ucraino in Vaticano: 'Il Papa venga a ...

Mosca firma un contratto per i super missili Sarmat. Fonti Kiev: un'unitàd'élite dietro l'attacco in Crimea. L'ambasciatore ucraino in Vaticano: 'Il Papa venga a ...Ed è probabile che il dossier grano sia tra quelli in agenda nel trilaterale di giovedì intra Zelensky, Erdogan e Guterres. Il segretario generale dell'Onu, dopo Leopoli, visiterà il porto ...La guerra in Ucraina è giunta al 175esimo giorno. Dai porti ucraini di Odessa e Chernomorsk sono partite altre quattro navi cariche di semi e olio di girasole. Mosca fa sapere di aver firmato un contr ..."Questa mattina, altre quattro navi che trasportano farina, olio di semi di girasole e mais sono partite dai porti ucraini di Odessa e Chornomorsk". Lo fa sapere il ministero della Difesa turco in un ...