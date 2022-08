Ucraina | nuovo bombardamento russo su Odessa Nella notte missili su Kharkiv e Mykolaiv Colpito l’edificio di un’ università

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Continua l’offensiva russa in. Questa mattina le sirene d’allarme hanno risuonato adove sono stati sferrati attacchistici che, secondo quanto riportato dal capo dell’amministrazione militare regionale, Serhii Bratchuk, hanno ferito tre civili, ma le operazioni s salvataggio sono ancora in corso. I raid hanno causato “distruzione e un incendio in un centro ricreativo e di diversi edifici privati nelle vicinanze”, ha aggiunto Bratchuk., invece, unè stato registrato a. Il sindaco della città, Oleksander Sienkevych, ha riferito su Telegram che duehannodell’Nazionale del Mar Nero ...

fattoquotidiano : Ucraina, nuovo bombardamento russo su Odessa. Nella notte missili su Kharkiv e Mykolaiv. Colpito l’edificio di un’… - RisatoNicola : RT @MarceVann: L'artiglieria mediatica accusava la Russia di un nuovo 'holodomor' che avrebbe affamato il terzo mondo. Ora scopriamo che le… - Pinomini57 : RT @MarceVann: L'artiglieria mediatica accusava la Russia di un nuovo 'holodomor' che avrebbe affamato il terzo mondo. Ora scopriamo che le… - CarloneDaniela : RT @MarceVann: L'artiglieria mediatica accusava la Russia di un nuovo 'holodomor' che avrebbe affamato il terzo mondo. Ora scopriamo che le… - lamaschera4 : RT @MarceVann: L'artiglieria mediatica accusava la Russia di un nuovo 'holodomor' che avrebbe affamato il terzo mondo. Ora scopriamo che le… -

Incalzato da una domanda relativa all'attuale crisi in corso tra Russia e, Le ha fornito ... risulta evidente quanto la Cina voglia andare a costruire unsistema di gestione della ...Rispettare gli impegni (non le promesse) sono stati il nostro cruccio e la nostra sfida davanti alle emergenze, prima la pandemia e ora la guerra in. Così, unnido di fatto azzererà la ...A luglio l’inflazione annuale nel Regno Unito ha fatto segnare un nuovo record. Infatti è risultata essere superiore addirittura al 10%, ovvero un livello che non si vedeva da più di 40 anni. L’impenn ...Si concretizza uno dei rischi del nucleare civile denunciato più volte dagli ambientalisti: il coinvolgimento delle centrali nucleari in una guerra Aumenta il rischio nucleare della guerra Russia – Uc ...