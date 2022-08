Ucraina | missili su una localita' balneare vicino Odessa

(Di mercoledì 17 agosto 2022) i vigili del fuoco combattono un incendio in un resortalla citta' di, nel sud dell'. Secondo il Southern Operational Command, una formazione delle forze armate ucraine, l'...

... nel sud dell'. Secondo il Southern Operational Command, una formazione delle forze armate ucraine, l'incendio e' scoppiato dopo il rilascio di dueda parte di un bombardiere russo Tu -......di Zaporizhzhia viene colpito dal villaggio di Vodiane e sarebbero i russi a lanciare... dove si accumula l'energia che alimenta il sud dell'. L'obiettivo è di disconnetterci dalla ...i vigili del fuoco combattono un incendio in un resort vicino alla citta' di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Secondo il Southern Operational ...Lo scambio di accuse tra Russia e Ucraina non ferma il timore del mondo per quanto accade intorno la centrale nucleare di Zaporizhzhia ...