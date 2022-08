Ucraina, magazzino di grano in fiamme nel Donetsk dopo un bombardamento russo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un magazzino usato per il deposito del grano e' in fiamme a New York, cittadina Ucraina del Donetsk omonima della metropoli americana. L'incendio e' scoppiato dopo il bombardamento operato dai russi. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Unusato per il deposito dele' ina New York, cittadinadelomonima della metropoli americana. L'incendio e' scoppiatoiloperato dai russi. ...

LionUdler : RT @micaelaanna07: #Russia #Ucraina L'esplosione del magazzino di munizioni ????ha danneggiato la ?? e le rotte ferroviarie per la #Crimea son… - isalibacurtis : RT @micaelaanna07: #Russia #Ucraina L'esplosione del magazzino di munizioni ????ha danneggiato la ?? e le rotte ferroviarie per la #Crimea son… - Yojmto : RT @micaelaanna07: #Russia #Ucraina L'esplosione del magazzino di munizioni ????ha danneggiato la ?? e le rotte ferroviarie per la #Crimea son… - Rosabianca123 : RT @micaelaanna07: #Russia #Ucraina L'esplosione del magazzino di munizioni ????ha danneggiato la ?? e le rotte ferroviarie per la #Crimea son… - grigiodelcielo : RT @micaelaanna07: #Russia #Ucraina L'esplosione del magazzino di munizioni ????ha danneggiato la ?? e le rotte ferroviarie per la #Crimea son… -