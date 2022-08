Ucraina | il governo filorusso di Energodar contro Guterres | ' E' schierato con Usa e Regno Unito'

_Nico_Piro_ : i rischi del fiume di armi in Ucraina citando casi chiari e documentati: Afghanistan, Iraq, Libia. I contribuenti i… - AndreaC01744058 : @maelmale Ricordiamo di ringraziare il “governo dei migliori” @ProfDraghi hanno preferito l’Ucraina all’Italia/Euro… - Lucy_simplyLucy : RT @angelo_falanga: PERCHÉ LA RUSSIA È IN UCRAINA? Aearnur questo conflitto non è iniziato il 2022, è iniziato alla fine del 2013 a piazza… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: Il criminale di guerra (Z)elensky insieme a tutti gli altri principali attori occidentali, capi di Stato e di Governo UE… - NikeSkywalker : Il criminale di guerra (Z)elensky insieme a tutti gli altri principali attori occidentali, capi di Stato e di Gover… -

...è che gli italiani possano scegliere chi rappresenta meglio per loro l'eredità delDraghi ...Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Telegram Articolo precedente. ...Leggi Anche Caduta del, i tassisti di Milano: 'Contenti Nì, ma siamo più tranquilli' Il ... i consumatori scendono in piazza per la 'protesta delle pentole vuote' ue ein agenda Parigi,..."Guterres non assume una posizione neutrale in questo conflitto. È chiaramente prevenuto nelle sue azioni in relazione alla situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhya".Il leader di Azione attacca: "Il piano si può cambiare solo con condizioni impeditive". Meloni: il reddito di cittadinanza è stato un fallimento. Centrodestra al lavoro sui nomi da inserire in lista, ...