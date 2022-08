Ucraina: Crimea, traffico record su ponte verso la Russia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Kiev, 17 ago. (Adnkronos) - traffico record è stato registrato nelle ultime ore sul ponte di Crimea, che collega la penisola con la Russia, dopo la recente esplosione avvenuta in una base militare russa vicina Dzhankoi. Secondo Sky News, molte persone stanno lasciando la Crimea, regione annessa dalla Russia otto anni fa, dopo il raid attribuito alle forze ucraine. Le autorità filo-russe hanno annunciato intanto la sospensione del traffico ferroviario a causa di danni alla rete provocati dagli attacchi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Kiev, 17 ago. (Adnkronos) -è stato registrato nelle ultime ore suldi, che collega la penisola con la, dopo la recente esplosione avvenuta in una base militare russa vicina Dzhankoi. Secondo Sky News, molte persone stanno lasciando la, regione annessa dallaotto anni fa, dopo il raid attribuito alle forze ucraine. Le autorità filo-russe hanno annunciato intanto la sospensione delferroviario a causa di danni alla rete provocati dagli attacchi.

