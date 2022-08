Ucraina | bombardamento russo nel Donetsk | in fiamme un magazzino di grano – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Unusato per il deposito delè ina Niu-York, cittadinadelomonima della metropoli americana. L’incendio è scoppiato dopo un. Nonostante l’accordo tra i due paesi in guerra per sbloccare le consegne di, arrivato anche grazie alla mediazione dell’Onu, quindi la situazione non è priva di tensioni e incidenti come questo. Atti di guerra che devastano raccolti e infrastrutture per lo stoccaggio dei raccolti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.