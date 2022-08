Uccide l' anziana madre in casa | poi si suicida buttandosi da un ponte | tragico omicidio - suicidio a Biella

(Di mercoledì 17 agosto 2022)a Strona, piccolo centro del Biellese orientale, in Piemonte. Un uomo di 58 anni - secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri - ha ucciso ladi 79 anni nell'appartamento ...

Omicidio - suicidio a Strona, piccolo centro del Biellese orientale, in Piemonte. Un uomo di 58 anni - secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri - ha ucciso la madre di 79 anni nell'appartamento che i due condividevano. Poi, uscito di casa, si è diretto verso il ponte della ... A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato l'auto dell'uomo parcheggiata proprio accanto al ponte, tristemente noto per diversi suicidi.