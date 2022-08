Tuffi | Europei 2022 | Pellacani e Santoro conquistano il bronzo nel sincro misto dai tre metri

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Si amplia il medagliere dell’Italia aglidia Roma. Chiarae Matteohanno conquistato ilneldai tre. Era una gara che vedeva la coppia azzurra essere campione in carica e anche argento agli ultimi Mondiali, ma questa volta il duo italiano non è stato sul solito altissimo livello, venendo battuto da Germania (oro) e Gran Bretagna (argento) e con il podio arrivato solo per sei centesimi di punto in più rispetto alla Svezia. A laurearsi Campioni d’Europa sono stati dunque i tedeschi Tina Punzel e Lou Massenberg, che hanno concluso con il punteggio totale di 294.69, quattro punti in più rispetto ai britannici Grace Reid e James Heatly. Un divario quasi tutto costruito dopo gli obbligatori, con i ...