Truppe cinesi in Russia. Le esercitazioni che inquietano Washington (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Cina lancia un messaggio preciso: Truppe della Repubblica popolare andranno in Russia e parteciperanno alle esercitazioni congiunte con l’esercito di Mosca, ma anche con India, BieloRussia e Tagikistan. Come riporta Reuters, da Pechino si sottolinea che la partecipazione alle manovre non è correlata “all’attuale situazione internazionale e regionale”, essendo parte di un accordo di cooperazione militare che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Cina lancia un messaggio preciso:della Repubblica popolare andranno ine parteciperanno allecongiunte con l’esercito di Mosca, ma anche con India, Bieloe Tagikistan. Come riporta Reuters, da Pechino si sottolinea che la partecipazione alle manovre non è correlata “all’attuale situazione internazionale e regionale”, essendo parte di un accordo di cooperazione militare che InsideOver.

Secchicandi2 : RT @agambella: Una esercitazione militare congiunta in Russia vedrà la partecipazione di truppe cinesi. Lo fa sapere Pechino. India, Bielor… - CaproRoco : RT @agambella: Una esercitazione militare congiunta in Russia vedrà la partecipazione di truppe cinesi. Lo fa sapere Pechino. India, Bielor… - cavetibi : RT @alanfriedmanit: Complimenti a Nancy Pelosi. Pechino invierà in Russia truppe per esercitazioni militari: Truppe cinesi raggiungeranno l… - rosaroccaforte : RT @agambella: Una esercitazione militare congiunta in Russia vedrà la partecipazione di truppe cinesi. Lo fa sapere Pechino. India, Bielor… - magdulka64 : RT @Virus1979C: Truppe cinesi raggiungeranno la Russia per prendere parte a delle esercitazioni militari congiunte con la Russia e altri Pa… -