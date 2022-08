Tromba d’aria a Latina, danni a Fogliano alla Casina Inglese (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tromba d’aria a Latina, danneggiata a Fogliano la Casina Inglese: i titolari del camping di Rio Martino e i clienti, almeno 300, hanno rischiato a causa di una violentissima Tromba d’aria. Tedeschi, polacchi e tanti italiani, avevano deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza nella storica struttura ricettiva. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti e arrivano nel momento di alta stagione e con un boom di prenotazioni. Nel giro di pochissimo tempo la Tromba d’aria ha cambiato il volto di un tratto del litorale pontino, scaraventando via cartelli stradali e insegne; a Fogliano un fulmine ha danneggiato il tetto della Casina ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022), danneggiata ala: i titolari del camping di Rio Martino e i clienti, almeno 300, hanno rischiato a causa di una violentissima. Tedeschi, polacchi e tanti italiani, avevano deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza nella storica struttura ricettiva. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma isono ingenti e arrivano nel momento di alta stagione e con un boom di prenotazioni. Nel giro di pochissimo tempo laha cambiato il volto di un tratto del litorale pontino, scaraventando via cartelli stradali e insegne; aun fulmine ha danneggiato il tetto della...

