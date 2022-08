Trieste, ecco il nuovo centro: Fayne è ufficiale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Trieste - Phil Wayne è un nuovo giocatore della Pallacanestro Trieste . L'annuncio arriva dallo stesso club alabardato con un comunicato ufficiale: " È l'americano Phil Fayne il nuovo centro della ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 agosto 2022)- Phil Wayne è ungiocatore della Pallacanestro. L'annuncio arriva dallo stesso club alabardato con un comunicato: " È l'americano Philildella ...

lacittanews : TRIESTE - Con una nota sui propri canali social, la Triestina ha annunciato che: 'Il giocatore Matteo Di Gennaro a… - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Trieste, sotto i tabelloni ecco Phil Fayne - lacittanews : Una piccola “miniera” in Germania per il prossimo campionato di LBA Serie A. Phil Fayne, annunciato oggi dalla Pall… - il_piccolo : Sbarca online il percorso bis per il progetto della cabinovia di Trieste: ecco cosa prevede - il_piccolo : Buongiorno a tutti. Ecco la #primapagina delle edizioni di #Trieste e di #Gorizia #Monfalcone. Buona lettura! -