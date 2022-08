(Di mercoledì 17 agosto 2022) È stata pubblicata la graduatoria relativa all’avviso pubblico emanato a dicembre 2021 dal Miur e finanziato nell’ambito delMissione 4 per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia: il progetto presentato dall’Amministrazione comunale trevigliese – la demolizione e ricostruzione delladi viale Piave – è stato ammesso al contributo per l’importo richiesto di 5,1 milioni di euro. “Siamo davvero molto soddisfatti perché continuiamo a ottenere contributi grazie alla programmazione, al lavoro di squadra tra giunta, tecnici e professionisti e alla qualità dei progetti e delle idee – sottolinea con entusiasmo il sindaco Juri Imeri – Sono davvero tanti i milioni di euro che siamo riusciti a portare in città durante il nostro percorso amministrativo e non è un ...

Treviglio, con il PNRR si rifà la scuola dell'infanzia Masih Il nuovo edificio sarà in classe A4, con 4 aule in più, spazi verdi e ambienti per la psicomotricità. La soddisfazione del sindaco Imeri: «Otteniamo contributi grazie alla qualità di progetti e idee».