(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoInvestito da un motociclista che era stato fermato perché trovato in sosta vietata.a Ravello, con undella poliziache ha rischiato grosso ieri durante l’orario di servizio. L’, alla richiesta di documenti all’uomo, è stato travolto dal conducente della moto che, successivamente, si è dileguato tra le strade del borgo costiero. Dopo poco tempo, però, si è fatto trasportare al Pronto soccorso dell’ospedale di Ravello per un malore improvviso. Qui, è stato identificato e denunciato. Per l’della poliziainvece solo tanta paura, con ferite guaribili in 5 giorni. A lui è andata la solidarietà della Csa provinciale: “Non è il primo caso di aggressione a Ravello ai danni di un ...

anteprima24 : ** Travolge agente municipale per sfuggire a una multa: tragedia sfiorata nel Salernitano **… -

anteprima24.it

... il che però postula uno stato delirante che, nell'incidere sul processo di determinazione o di inibizione,l'in una condotta abnorme e automatica". Insomma: sono la gelosia che rende ...... il che però postula uno stato delirante che, nell'incidere sul processo di determinazione o di inibizione,l'in una condotta abnorme e automatica; la gelosia, tuttavia, come le altre ... Travolge agente municipale per sfuggire a una multa: tragedia sfiorata nel Salernitano Alla guida del mezzo, un'Audi A5, c’era un ragazzo poco più che ventenne che per questione di centimetri non è entrato dentro l’attività investendo i presenti, a Cinisi (Palermo) ...E' finito con la sua Audi prima contro tre auto parcheggiate e poi contro la vetrina di una pizzeria piena di gente. E' avvenuto ieri sera a Cinisi, in via Nazionale. (ANSA) ...