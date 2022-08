Traffico Roma del 17-08-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione resta scorrevole la circolazione lungo le strade della capitale regolare il raccordo è la tangenziale senza problemi anche gli spostamenti in città prudenza però in via Mattia Battistini Dov’è la polizia locale segnala un incidente all’altezza di via Santa Virginia Centurione Bracelli non si escludono rallentamenti possibili ritardi anche al Aurelio per un secondo incidente avvenuto in via Nostra Signora di Lourdes incrocio con via Santa Bernadette a Primavalle proseguono i lavori in via Pietro Maffi chiusa tra via di Val Favara e Piazza Alfonso Capecelatro Fino al 23 agosto dalle ore 20 alle 24 in programma una rassegna di spettacoli di strada in via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi che saranno chiuse rispettivamente tra Piazza del Colosseo e Piazza Venezia che tra via di San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole le ...