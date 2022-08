Tra naturismo e scambismo: incredibile reportage tra i nudisti di Cap d’Agde | Un lunapark a luci rosse (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il più grande lunapark del sesso al mondo si trova in Francia, esattamente in Linguadoca, a Cap d’Agde, dove ci si imbatte in una sorta di villaggio vacanze caratterizzato dalla totale libertà. Un luogo che viene descritto nel dettaglio da Fabrizio Roncone del Corriere della Sera, che si è recato sul posto per osservare di persona i migliaia di nudisti – l’età va dai 25 agli 80 anni circa – che scelgono di passare qualche giorno (o anche di più) tra perversione, trasgressioni, scambismo ed esibizionismo. Un villaggio dove la sicurezza non manca, dato che gli ingressi sono soltanto due, di cui solo uno pedonale. Ma quanto costa il mega lunapark del sesso? I prezzi ovviamente variano in base alla stagione, ma si va dai 10 ai 20 euro giornalieri. Una volta dentro ci si rende facilmente ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il più grandedel sesso al mondo si trova in Francia, esattamente in Linguadoca, a Cap, dove ci si imbatte in una sorta di villaggio vacanze caratterizzato dalla totale libertà. Un luogo che viene descritto nel dettaglio da Fabrizio Roncone del Corriere della Sera, che si è recato sul posto per osservare di persona i migliaia di– l’età va dai 25 agli 80 anni circa – che scelgono di passare qualche giorno (o anche di più) tra perversione, trasgressioni,ed esibizionismo. Un villaggio dove la sicurezza non manca, dato che gli ingressi sono soltanto due, di cui solo uno pedonale. Ma quanto costa il megadel sesso? I prezzi ovviamente variano in base alla stagione, ma si va dai 10 ai 20 euro giornalieri. Una volta dentro ci si rende facilmente ...

