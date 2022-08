Toyota e AS Roma, accordo fatto. Il marchio giapponese andrà sulle maglie da allenamento – FOTO (Di mercoledì 17 agosto 2022) Toyota elettrifica la Roma. Come forse era naturale che fosse dal momento che i proprietari della squadra capitolina, i Friedkin, sono distributori esclusivi del marchio giapponese in cinque stati americani. Dunque da oggi il primo costruttore al mondo diventa Main Global Partner dell’Associazione Sportiva Roma, fornendole sia la mobilità che i servizi ad essa collegati. Riguardo alla prima, verrà fornita una flotta di veicoli elettrificati sia a marchio Toyota che Lexus, tra cui Rav4, C-HR e RX: tutti suv e crossover, ovvero i veicoli più venduti sul mercato, con tecnologia full hybrid, cavallo di battaglia del colosso giapponese. L’accordo prevede anche una serie completa di prodotti e servizi per la mobilità (dal noleggio al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022)elettrifica la. Come forse era naturale che fosse dal momento che i proprietari della squadra capitolina, i Friedkin, sono distributori esclusivi delin cinque stati americani. Dunque da oggi il primo costruttore al mondo diventa Main Global Partner dell’Associazione Sportiva, fornendole sia la mobilità che i servizi ad essa collegati. Riguardo alla prima, verrà fornita una flotta di veicoli elettrificati sia ache Lexus, tra cui Rav4, C-HR e RX: tutti suv e crossover, ovvero i veicoli più venduti sul mercato, con tecnologia full hybrid, cavallo di battaglia del colosso. L’prevede anche una serie completa di prodotti e servizi per la mobilità (dal noleggio al ...

