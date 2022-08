Tour de l’Avenir 2022, i migliori U23 del mondo si sfidano sulle salite alpine (Di mercoledì 17 agosto 2022) Domani, giovedì 18 agosto, prenderà il via da La-Roche-sur-Yon la 58a edizione del Tour de l’Avenir. La tradizionale corsa a tappe riservata ai migliori talenti Under23 del mondo offrirà il solito grandissimo spettacolo sulle strade oltre ad aprirci una porta ben indirizzata verso il futuro. Come avviene regolarmente da 10 anni, saranno le selezioni nazionali a fare da squadre per le 10 tappe in programma. L’edizione 2021 vide una lotta all’ultimo secondo tra Tobias Johannesen e Carlos Rodriguez, vinta dal norvegese che fu anche in grado di imporsi in tre frazioni. Filippo Zana, laureatosi Campione Italiano elite quest’anno, arrivò terzo nella generale. I nomi non mancano di certo anche quest’anno a partire da chi, come Leo Hayter e Lenny Martinez, ha dimostrato già la sua grande qualità al Giro U23 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Domani, giovedì 18 agosto, prenderà il via da La-Roche-sur-Yon la 58a edizione delde. La tradizionale corsa a tappe riservata aitalenti Under23 deloffrirà il solito grandissimo spettacolostrade oltre ad aprirci una porta ben indirizzata verso il futuro. Come avviene regolarmente da 10 anni, saranno le selezioni nazionali a fare da squadre per le 10 tappe in programma. L’edizione 2021 vide una lotta all’ultimo secondo tra Tobias Johannesen e Carlos Rodriguez, vinta dal norvegese che fu anche in grado di imporsi in tre frazioni. Filippo Zana, laureatosi Campione Italiano elite quest’anno, arrivò terzo nella generale. I nomi non mancano di certo anche quest’anno a partire da chi, come Leo Hayter e Lenny Martinez, ha dimostrato già la sua grande qualità al Giro U23 ...

Walter74Bianchi : #eurosportciclismo quest'anno trasmetterete le tappe finali del Tour de l' Avenir, grazie - settesere : Ciclismo, il faentino Davide Dapporto in Nazionale al Tour de l’Avenir #settesere #news - emiliaromagnago : Davide Dapporto al Tour de l’Avenir con la Nazionale Italiana #emiliaromagna - bikenewsPhoto : BARDIANI CSF FAIZANÈ: ALESSIO MARTINELLI CONVOCATO IN NAZIONALE PER IL TOUR DE L’AVENIR, MENTRE I SUOI 5 COMPAGNI C… - stefanozana : RT @FundContaTeam: ??? #QuiBicisport. ?? 'Ecco i sei azzurri per il Tour de l’Avenir: Bruttomesso per le volate, Piganzoli e Fancellu per la… -