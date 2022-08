Totò Martello fa una lezione di geopolitica a Giorgia Meloni sul “blocco navale”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Il vecchio adagio “repetita iuvant” non vale se si parla di campagna elettorale. Perché nonostante le evidenti impossibilità (anche legali) di realizzare un “” per porre un freno allo sbarco di migranti che attraversano il Mediterraneo per arrivare in Europa fuggendo da guerre (anche quelle mediaticamente meno coperte) e da carestie,continua a martellare con questo slogan. Si sa che le promesse, prima delle elezioni, lasciano il tempo che trovano, ma su temi delicati come l’immigrazione, è fin troppo facile andare a solleticare i pancini sensibili di parte degli italiani. E oggi l’ex sindaco di Lampedusa,, ha offerto una piccolagratuita dialla leader di Fratelli ...