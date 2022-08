Torta al cioccolato | la nuova ricetta | Niente crema di formaggio ne gelatina | Senza cottura

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Unaassolutamente deliziosa che deve assaggiare chi ama i dolci dal gusto delicato è laal latte e aldescritta in questa pagina. Per lache troverai qui di seguito non serve alcun tipo die nemmeno nessunaal. Laal latte e alche propongo è molto semplice da realizzare e non porta via più di una manciata di minuti. Sul palato sarà deliziosa, cremosa e allo stesso tempo leggera. Assaggia una fetta insieme ad una bella tazza di tè e non ne farai più a meno.al latte e al: ingredienti. Gli ingredienti utili per preparare questasono: 300 gr di biscotti al1 l di ...