Torre Santa Susanna | trovato morto il 79enne scomparso a ferragosto Verosimile caduta accidentale in un pozzo

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Era uscito da casa, in agro di, il pomeriggio del 15 agosto. Voleva andare a raccogliere fichi. Stamattina il cadavere di Vincenzo Di Noi è stato rinvenuto in un. Stando a prime ipotesi ilnon si è accorto della presenza dele vi è caduto. L'articoloil in un proviene da Noi Notizie..

vigilidelfuoco : Torre Santa Susanna (BR) #16agosto, proseguono dalla notte le ricerche di un 79enne disperso dalla serata di ieri.… - NoiNotizie : Torre Santa Susanna (#Brindisi): trovato morto il 79enne scomparso a ferragosto - AntennaSud : Torre Santa Susanna, ritrovato senza vita l’anziano scomparso a Ferragosto - QuiMesagne : Torre Santa Susanna, trovato morto in un posso l'anziano Vincenzo Di Noi - - MassimoChiaram7 : RT @vigilidelfuoco: Torre Santa Susanna (BR) #16agosto, proseguono dalla notte le ricerche di un 79enne disperso dalla serata di ieri. #Vig… -

Si concludono tristemente le ricerche del 79enne diSusanna scomparso la mattina di Ferragosto. L'uomo era uscito, senza cellulare, per andare a raccogliere della frutta nelle campagne di contrada Grandizia. Il corpo senza vita dell'uomo è ...SUSANNA - Anziano scomparso a Ferragosto, ritrovato senza vita in fondo ad un pozzo. E' stato ritrovato privo di vita Vincenzo Di Noi, il 79enne di cui si erano perse le tracce la mattina ...Si concludono tristemente le ricerche del 79enne di Torre Santa Susanna scomparso la mattina di Ferragosto. L'uomo era uscito, senza cellulare, per andare a raccogliere della frutta nelle campagne di ...