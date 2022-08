Torna l'incubo Fornero: quando scatta la mannaia sulle pensioni (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'incubo della Legge Fornero ormai è alle porte. Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, Quota 102, il sistema che permette un'uscita anticipata con 64 anni di età e 38 di contributi, andrà in soffitta il 31 dicembre del 2022. A quanto pare, almeno pe ril momento, il governo non ha previsto proroghe e stando così le cose, si spalancherebbero le porte di un ritorno pieno alla Fornero che prevede l'uscita dal lavoro a 67 anni. L'esecutivo in carica per gli affari correnti e col premier dimissionario diffcilmente varerà una riforma strutturale per tutelare coloro che devono abbandonare il lavoro il prossimo anno. E anche con l'incognita voto che incombe è abbastanza prevedibile che il nuovo governo che verrà fuori dalle urne non si insedierà prima di novembre. Troppo tardi per mettere mano alla legge di Bilancio e dare il via ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'della Leggeormai è alle porte. Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, Quota 102, il sistema che permette un'uscita anticipata con 64 anni di età e 38 di contributi, andrà in soffitta il 31 dicembre del 2022. A quanto pare, almeno pe ril momento, il governo non ha previsto proroghe e stando così le cose, si spalancherebbero le porte di un ritorno pieno allache prevede l'uscita dal lavoro a 67 anni. L'esecutivo in carica per gli affari correnti e col premier dimissionario diffcilmente varerà una riforma strutturale per tutelare coloro che devono abbandonare il lavoro il prossimo anno. E anche con l'incognita voto che incombe è abbastanza prevedibile che il nuovo governo che verrà fuori dalle urne non si insedierà prima di novembre. Troppo tardi per mettere mano alla legge di Bilancio e dare il via ...

