Torino, ritorno di fiamma per Nandez: nuovi contatti con il Cagliari

Il Torino, dopo un avvio un po'incerto, ha sbloccato la propria campagna acquisti mettendo a referto degli importanti colpo di mercato. L'ultimo giocatore ad arrivare in ordine di tempo è stato il difensore Perr Schuurs, giunto oggi in Italia per le visite mediche. Adesso, però, il club granata è alla ricerca di un centrocampista da regalate ad Ivan Juric e, tra i candidati, torna prepotentemente di moda Naithan Nandez del Cagliari. I due club hanno riallacciato i contatti, con i piemontesi che continuano a parlare anche con l'entourage dell'uruguaiano.

