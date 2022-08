Torino Lazio | precedenti a tinte granata | ma occhio al veleno di Immobile – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella seconda giornata di Serie A in programma anche: ifavoriscono ima l’exsegna sempre… Ilsi presenta al debutto in casa forte di un buon successo alla prima giornata sul campo del Monza: particolarmente positivo appare l’inserimento di Radonjic, nuovo acquisto autore di due prestazioni convincenti tra coppa Italia e campionato. Laè partita con una vittoria in rimonta sul Bologna. Come sempre,si è rivelato l’uomo decisivo. Con l’espulsione di Maximiano, si è messo in luce Provedel: e se diventasse l’ex portiere dello Spezia il titolare? L'articolo proviene da Calcio News 24.