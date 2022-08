Tom Holland si prende una pausa da Instagram: “È dannoso per la mia salute mentale” (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Hello and Goodbye“. Tom Holland, meglio conosciuto nelle vesti di Peter Parker/Spiderman nel Marvel Cinematic Universe, ha fatto una breve apparizione su Instagram, dichiarando di essersi preso una pausa dai social network, almeno temporaneamente: “Sono dannosi per la mia salute mentale. Ho deciso di fare un passo indietro e di eliminare le app“, ha dichiarato l’attore nel video che ha postato sul suo feed, aprendo un dibattito fra i più discussi e controversi del nostro tempo. Un social detox che il 26enne ha spiegato così: Trovo che Instagram e Twitter siano sovrastimolanti e soffocanti. Ogni volta che li utilizzo cado come una spirale; sono troppo coinvolto quando leggo cose che mi riguardano online. Vi raccomandiamo... ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Hello and Goodbye“. Tom, meglio conosciuto nelle vesti di Peter Parker/Spiderman nel Marvel Cinematic Universe, ha fatto una breve apparizione su, dichiarando di essersi preso unadai social network, almeno temporaneamente: “Sono dannosi per la mia. Ho deciso di fare un passo indietro e di eliminare le app“, ha dichiarato l’attore nel video che ha postato sul suo feed, aprendo un dibattito fra i più discussi e controversi del nostro tempo. Un social detox che il 26enne ha spiegato così: Trovo chee Twitter siano sovrastimolanti e soffocanti. Ogni volta che li utilizzo cado come una spirale; sono troppo coinvolto quando leggo cose che mi riguardano online. Vi raccomandiamo... ...

