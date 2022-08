The Sims sfida la legge contro l’aborto | da che parte si schiera EA?

i94louist : mi sento male, anche lui gioca a the sims ti amo ma che poi LOUIS NON ERI COSÌ NEL 2014 MA COSA FAI - plwztalk : @94kiwi_ più tardi lo faccio io su the sims - darkcrner : @meIanzanefritte Sul fattore server è vero: certuni sono inaccessibili. Consiglio Midgard, siamo un po' di italian… - Aiachan96 : Ieri ho passato due ore a installare cc per the sims che in realtà non funzionano - techprincess_it : Su The Sims 4 è possibile abortire grazie ad una nuova mod -

la Repubblica

non permette di abortire, ma l'opzione arriva attraverso alcune mod, piccoli programmi non ufficiali progettati da giocatori - sviluppatori, che nell'ultimo periodo stanno crescendo in ...... accuratamente selezionati dalla nostra redazione: Migliori giochi a meno di 5 euro su PlayStation Store Among Us a 2,99 (anziché 3,99) " Sconto del 25%4 a 4,99 (anziché 19,99) " Sconto del ... The Sims ultima frontiera della libertà: nel videogioco si può anche abortire Dr. Ethan Sims spends many of his days and nights in the emergency rooms of St. Luke’s Health System. He also heads Idaho Clinicians for Climate and Health. Sad to say, he and his colleagues in Idaho ...I first interviewed Beaconsfield’s Ryan Grainger eight years ago when he was getting into his car and heading to Los Angeles to pursue a career as a professional dancer. While ...