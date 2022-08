"The Post": il rapporto di 7000 pagine che scatena la bufera (Di mercoledì 17 agosto 2022) THE Post Rai3 ore 23.40 Con Meryl Streep, Tom Hanks e Sarah Paulson. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 2017. Durata: 2 ore e 56 minuti LA TRAMA Anni 70 gli anni di grande gloria del Washington Post. Oltre al "colpo" del Watergate fece quello del Pentagon Papers. In accordo col direttore (Tom Hanks) l'editrice Katherine Graham (Meryl Streep) decide di pubblicare un rapporto di 7000 pagine commissionato quattro anni prima . Nelle "carte del Pentagono" risultavano le falsificazioni , commissionate da ben quattro presidenti USA sull'operato nella guerra del Vietnam. PERCHE' VEDERLO perchè Spielberg raccontandoci (come nel "Ponte delle spie") una storia dell'America di ieri, riesce a costruire un convincente apologo sui pericoli della democrazia e sull'importanza di un quarto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) THERai3 ore 23.40 Con Meryl Streep, Tom Hanks e Sarah Paulson. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 2017. Durata: 2 ore e 56 minuti LA TRAMA Anni 70 gli anni di grande gloria del Washington. Oltre al "colpo" del Watergate fece quello del Pentagon Papers. In accordo col direttore (Tom Hanks) l'editrice Katherine Graham (Meryl Streep) decide di pubblicare undicommissionato quattro anni prima . Nelle "carte del Pentagono" risultavano le falsificazioni , commissionate da ben quattro presidenti USA sull'operato nella guerra del Vietnam. PERCHE' VEDERLO perchè Spielberg raccontandoci (come nel "Ponte delle spie") una storia dell'America di ieri, riesce a costruire un convincente apologo sui pericoli della democrazia e sull'importanza di un quarto ...

_Timeto_ : Previsioni - DavidWrites1 : @MastersReview Jenna Abrams @ner_ves - Noemi02046504 : RT @ItalianArmy_fam: ?? IG | Post di #SUGA 'Over The Horizon 2022' N/B: È uscito, sul canale YouTube dei BTS 'BANGTAN TV', il video della… - jey22011 : RT @ItalianArmy_fam: ?? IG | Post di #SUGA 'Over The Horizon 2022' N/B: È uscito, sul canale YouTube dei BTS 'BANGTAN TV', il video della… - iim_not_me_ : RT @ItalianArmy_fam: ?? IG | Post di #SUGA 'Over The Horizon 2022' N/B: È uscito, sul canale YouTube dei BTS 'BANGTAN TV', il video della… -