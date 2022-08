Teresa Langella sommersa dalle critiche: “Venivi da una stalla” bufera sull’ex di Uomini e Donne (FOTO) (Di mercoledì 17 agosto 2022) In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella, è stata sommersa dalle critiche. La ragazza è molto attiva sui social, in cui condivide molte FOTO e video inerenti la sua routine e la vita quotidiana. Alcune ore fa, però, ha deciso di mostrare alcuni ricordi legati alla sua infanzia, come il filmino L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 17 agosto 2022) In queste ore, l’ex tronista di, è stata. La ragazza è molto attiva sui social, in cui condivide moltee video inerenti la sua routine e la vita quotidiana. Alcune ore fa, però, ha deciso di mostrare alcuni ricordi legati alla sua infanzia, come il filmino L'articolo proviene da KontroKultura.

inciucessa : RT @michelasunny: vi prego sto leggendo di Teresa Langella come concorrente, io la voglio assolutamente questa bastarda, non mi dovete illu… - gfvip7_NEWS : ?? C'è un nuovo triangolo in arrivo? ?? Asia Gianese, Andrea Del Corso e Teresa Langella potrebbero essere i ''nuovi'… - robertafatta1 : RT @seadatrash: Teresa Langella al grande fratello e la mia mente va subito al giorno in cui ci sarà il fidanzato al gieffevippi festa ma s… - Methamorphose30 : RT @lvstit: TERESA LANGELLA AL GFVIP DEVE REGALARCI UN MOMENTO COME QUESTO E PUNTO - Guast95 : RT @estxnco: Teresa Langella al gfvip si inizia a ragionare alfonso -