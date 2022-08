Tennis, Nick Kyrgios: “Mi sento bene, ho lavorato tanto sul mio atteggiamento in campo” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Continua l’ottimo momento di Nick Kyrgios. Dopo la finale raggiunta a Wimbledon, il trionfo all’ATP 500 di Washington e il quarto di finale agguantato a Montreal con annessa vittoria contro il numero 1 al mondo Daniil Medvedev nel secondo turno, l’australiano ha trovato il successo all’esordio nel Masters 1000 di Cincinnati e ora sfiderà lo statunitense Taylor Fritz per giocarsi un posto agli ottavi di finale. “Mi sento bene, soprattutto per quanto riguarda la fiducia in me stesso quando sono in campo – ha affermato Kyrgios riguardo al suo stato di forma (fonte: UbiTennis) -. Mi sembra di colpire la palla abbastanza bene. Sto arrivando alla fine del mio viaggio. Mi sento come se fosse quasi finita. Dopo questo torneo, giocherò lo US ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Continua l’ottimo momento di. Dopo la finale raggiunta a Wimbledon, il trionfo all’ATP 500 di Washington e il quarto di finale agguantato a Montreal con annessa vittoria contro il numero 1 al mondo Daniil Medvedev nel secondo turno, l’australiano ha trovato il successo all’esordio nel Masters 1000 di Cincinnati e ora sfiderà lo statunitense Taylor Fritz per giocarsi un posto agli ottavi di finale. “Mi, soprattutto per quanto riguarda la fiducia in me stesso quando sono in– ha affermatoriguardo al suo stato di forma (fonte: Ubi) -. Mi sembra di colpire la palla abbastanza. Sto arrivando alla fine del mio viaggio. Micome se fosse quasi finita. Dopo questo torneo, giocherò lo US ...

