Tendenze tagli capelli ringiovanenti estate 2022, il lob e il pixie cut di Zoe Kravitz (Di mercoledì 17 agosto 2022) In questa estate 2022 sono di tendenza molti tagli di capelli. Quest'ultimi sono perfetti per avere uno stile molto glamour e inoltre rendono il viso molto più giovanile. Ad esempio si può prendere ispirazione da Zoe Kravitz che ha sfoggiato un bel pixie cut. Inoltre si può optare anche per un bel buzz cut e un lob. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime novità della stagione estiva. Tendenze tagli capelli ringiovanenti estate 2022 Il grande protagonista della stagione estiva è il bob. Quest'ultimo è un taglio molto versatile e può essere adattato a ogni tipologia di capelli. In particolare è molto gettonata la versione liscia e ...

