Telefono rotto a un tifoso, Cristiano Ronaldo sentito e ammonito dalla polizia inglese (Di mercoledì 17 agosto 2022) Cristiano Ronaldo è stato sentito dalla polizia britannica per quanto successo contro l’Everton il 9 aprile nella sfida che giocò con il suo Manchester United a Goodison Park. Il fuoriclasse portoghese, nervoso per la prestazione e la sconfitta, tornando negli spogliatoi con un colpo di parastinchi fece cadere il cellulare di un tifoso che lo stava riprendendo da dietro le transenne. Lo smartphone si era rotto e gli inquirenti del Merseyside hanno sentito il giocatore con l’accusa di aggressione e danneggiamento. L’attaccante dei Red Devils è stato ammonito ufficialmente dalla polizia, dunque non in campo ma anche fuori. Questa la nota della polizia: “Possiamo confermare che un uomo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022)è statobritannica per quanto successo contro l’Everton il 9 aprile nella sfida che giocò con il suo Manchester United a Goodison Park. Il fuoriclasse portoghese, nervoso per la prestazione e la sconfitta, tornando negli spogliatoi con un colpo di parastinchi fece cadere il cellulare di unche lo stava riprendendo da dietro le transenne. Lo smartphone si erae gli inquirenti del Merseyside hannoil giocatore con l’accusa di aggressione e danneggiamento. L’attaccante dei Red Devils è statoufficialmente, dunque non in campo ma anche fuori. Questa la nota della: “Possiamo confermare che un uomo ...

