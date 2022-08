Tajani “Anche Forza Italia farà sacrifici sui nomi, Pnrr non cambia” (Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – In Forza Italia andranno fatti “sacrifici” in merito alle liste elettorali. Lo ammette, in un'intervista al Corriere della Sera, il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. “Sono tutti meritevoli i nostri uscenti – spiega – e siamo certi di poter offrire agli elettori liste molto competitive. Certo i numeri sono ridotti rispetto al passato, il taglio dei parlamentari pesa per tutti. Ma troveremo il modo di far sentire ognuno parte della squadra . Chi ci metterà la faccia Anche nelle sfide difficili, sarà sostenuto, valorizzato, sia nella vita del partito che alle amministrative, alle Regionali e alle Europee”.Tajani sottolinea che “la presenza stessa di FI nella coalizione è garanzia di un profilo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Inandranno fatti “” in merito alle liste elettorali. Lo ammette, in un'intervista al Corriere della Sera, il vicepresidente e coordinatore nazionale diAntonio. “Sono tutti meritevoli i nostri uscenti – spiega – e siamo certi di poter offrire agli elettori liste molto competitive. Certo i numeri sono ridotti rispetto al passato, il taglio dei parlamentari pesa per tutti. Ma troveremo il modo di far sentire ognuno parte della squadra . Chi ci metterà la faccianelle sfide difficili, sarà sostenuto, valorizzato, sia nella vita del partito che alle amministrative, alle Regionali e alle Europee”.sottolinea che “la presenza stessa di FI nella coalizione è garanzia di un profilo ...

PagellaPolitica : ? Antonio Tajani scrive che le tasse con Forza Italia al governo sono state «sempre tagliate». I numeri gli danno t… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – In Forza Italia andranno fatti “sacrifici” in merito alle liste elettorali. Lo ammette, in un’in… - IlModeratoreWeb : Tajani “Anche Forza Italia farà sacrifici sui nomi, Pnrr non cambia” - - Tele_Nicosia : Tajani “Anche Forza Italia farà sacrifici sui nomi, Pnrr non cambia” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Tajani “Anche Forza Italia farà sacrifici sui nomi, Pnrr non cambia” -… -