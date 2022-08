“Superquark”, stasera l’ultimissima puntata: cosa vedremo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un divulgatore scientifico appassionato, innamorato profondamente del suo lavoro. Questa sera, mercoledì 17 agosto 2022, andrà in onda l’ultima puntata della 29esima edizione di “Superquark”. Un appuntamento fortemente voluto dal compianto Piero Angela, venuto a mancare lo scorso 13 agosto. Il giornalista, come ha sottolineato anche il figlio Alberto nel discorso ai funerali del padre, prima di morire ha cercato in tutti i modi di chiudere le puntate rimaste. cosa vedremo dunque su Rai Uno? (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> “La carica dei 100 e 1”, arriva il nome del nuovo programma di Chiambretti: di cosa si tratta Purtroppo Piero Angela ci ha lasciati. Una perdita importante per tutti gli Italiani, che sono cresciuti guardando i suoi programmi tv. «Quando ha saputo che ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un divulgatore scientifico appassionato, innamorato profondamente del suo lavoro. Questa sera, mercoledì 17 agosto 2022, andrà in onda l’ultimadella 29esima edizione di “”. Un appuntamento fortemente voluto dal compianto Piero Angela, venuto a mancare lo scorso 13 agosto. Il giornalista, come ha sottolineato anche il figlio Alberto nel discorso ai funerali del padre, prima di morire ha cercato in tutti i modi di chiudere le puntate rimaste.dunque su Rai Uno? (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> “La carica dei 100 e 1”, arriva il nome del nuovo programma di Chiambretti: disi tratta Purtroppo Piero Angela ci ha lasciati. Una perdita importante per tutti gli Italiani, che sono cresciuti guardando i suoi programmi tv. «Quando ha saputo che ...

fanpage : L'ultima puntata della stagione e forse l'ultima puntata in assoluto di Superquark andrà in onda stasera. L'appunta… - RaiUno : Alla scoperta delle specie animali che, per riprodursi, hanno sviluppato le strategie più straordinarie in natura.… - zazoomblog : Piero Angela stasera a Superquark: Prima di morire... la sua ultimissima volontà - #Piero #Angela #stasera… - VaniaDelli : RT @colvieux: Come sapete sono anni che parlo dei benefici di #Camminare anche per la #salutementale. L’anno scorso abbiamofatto un belliss… - IdaDiGrazia : Piero Angela, stasera l'ultimissima di #Superquark: «Prima di morire ha voluto chiuderle tutte». Cosa vedremo -