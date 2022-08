Superquark con Piero Angela, anticipazioni puntata di mercoledì 17 agosto 2022: temi di stasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) Farà strano rivedere Piero Angela in televisione, proprio lui che sabato scorso all’età di 93 anni si è spento a Roma. Una vita di studio, insegnamenti, passioni, che il noto divulgatore e giornalista ha cercato di trasmettere, unendo mondi che sembravano così distanti tra di loro. E questa sera su Rai 1, in prima serata, andrà in onda una nuova puntata di Superquark, il programma per eccellenza associato a Piero Angela. Cosa vedremo stasera nella puntata di Superquark La puntata di questa sera si aprirà con un documentario della BBC della serie ‘Un pianeta Perfetto’ dal titolo ‘L’Uomo’. E ruoterà attorno al gas invisibile, il biossido di carbonio, o C02. Quasi tutte le attività moderne, infatti, lo producono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Farà strano rivederein televisione, proprio lui che sabato scorso all’età di 93 anni si è spento a Roma. Una vita di studio, insegnamenti, passioni, che il noto divulgatore e giornalista ha cercato di trasmettere, unendo mondi che sembravano così distanti tra di loro. E questa sera su Rai 1, in prima serata, andrà in onda una nuovadi, il programma per eccellenza associato a. Cosa vedremonelladiLadi questa sera si aprirà con un documentario della BBC della serie ‘Un pianeta Perfetto’ dal titolo ‘L’Uomo’. E ruoterà attorno al gas invisibile, il biossido di carbonio, o C02. Quasi tutte le attività moderne, infatti, lo producono ...

